Выборы президента подрывают легитимность всей избирательной системы США, считает политолог

Президентская кампания продемонстрировала ряд недостатков в избирательной системе США, убежден политолог Марат Баширов.

«Это самая ожесточенная избирательная кампания за последние 20 лет. Между двумя элитами существуют огромные противоречия, и проигрыш на этих выборах приведет к поражению на ближайшие 10-12 лет. Это заставляет две группы элиты работать в грязных перчатках. Они используют такие методы борьбы для достижения победы, которые во всем мире признаются нечистоплотными. Россию критикуют, но у нас прямая избирательная система — президента выбирает большинство.

В США до сих действует система выборщиков, и тот человек, который наберет большее число голосов, совсем необязательно победит», — сообщил эксперт «Газете.Ru».

Кроме того, проблемы создает голосование по почте, отмечает Баширов. «Это самая непрозрачная система получения голосов. Можно вполне силами партии организовать разнос бюллетеней по тем людям, которых вы считаете своими сторонниками. Человек мог и не хотеть голосовать, а к нему пришли и заполнили за него бюллетень. Вот откуда появляются десятки тысяч голосов, которые получает господин Байден. Эта система чаще используется демократами, так как их избиратели более продвинутые. Республиканцы — народ с глубинки. У них часто и смартфонов нет, они кнопочными пользуются. Они привыкли ходить голосовать на участки», — пояснил эксперт.

Политолог подчеркивает: то, что сейчас, происходит в США — «это огромный подрыв легитимности их выборной системы».

«Думаю, что они все-таки поставят вопрос о переходе на российскую систему, когда по большинству поданных голосов будет определяться президент. Пока что же мы видим эту вакханалию, из-за которой нельзя понять, кто выиграл», — заключил собеседник «Газеты.Ru».