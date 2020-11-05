Франция усилит контроль за своими границами в рамках Шенгенской зоны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны усилят контроль за границами в рамках Шенгенской зоны из-за роста террористической угрозы, передает РИА «Новости».

«Мы решили удвоить численность сил, которые развернуты на границах в рамках этого контроля — с 2400 до 4800 полицейских, жандармов, военных, спецназовцев — для борьбы с нелегальной миграцией», — объявил президент.

По его словам, за последние три года во Франции были предотвращены 32 теракта, но текущая ситуация требует ужесточения контроля.

16 октября возле колледжа в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который показывал на уроке карикатуры издания «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда. Убийцей оказался 18-летний уроженец Чечни Абдулла Анзоров. После произошедшего Макрон заявил, что власти республики «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций» и не запретят публиковать карикатуры.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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