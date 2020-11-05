ОБСЕ рекомендуют провести перевыборы в Белоруссии из-за найденных погрешностей

Выборы президента в Белоруссии имели видимые погрешности и не отвечали нормам по мониторингу за электоральным процессом. Кроме того, подтвердились заявления о том, что выборы не были свободными и справедливыми. Об этом говорится в докладе ОБСЕ, передает ТАСС.

Отмечается, что существуют неопровержимые доказательства того, что прошедшие в республике 9 августа президентские выборы были сфальсифицированы. А также силы безопасности страны «совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации и протесты».

«Президентские выборы имели очевидные недостатки, которые не отвечали основным требованиям, установленным на основе мониторинга предыдущих выборов», — говорится в докладе.

Также в документе указано, что Минску рекомендуется аннулировать результаты выборов и назначить новые выборы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Заморозка активов: ЕС введет санкции против Лукашенко

— Послы ЕС согласовали новые санкции против Лукашенко