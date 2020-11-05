Макрон: Франция не откажется от своих ценностей и будет бороться с терроризмом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не откажется от своих ценностей и продолжит бороться с террористами. Письмо с соответствующим обращением французского лидера опубликовано в газете Financial Times.

По словам президента, Франция подверглась нападению исламистских террористов из-за того, что она «олицетворяет свободу выражения мнений, вероисповедания и определенный образ жизни».

Он отметил, что французская нация сплотилась, разыскивая террористов, а разведывательные и полицейские службы республики «заплатили высокую цену, ежегодно предотвращая десятки нападений».

«Все государство мобилизует свои силы на основе законов, обсуждаемых и принимаемых парламентом. Поскольку мы не откажемся ни от демократии, ни от верховенства закона», — написал Макрон.

Он также добавил, что идеология радикального ислама учит детей ненависти, призывая их игнорировать законы.

«Именно это я назвал «сепаратизмом» в одной из своих речей... Я никому не позволю утверждать, что Франция или ее правительство поощряют расизм по отношению к мусульманам», — подчеркнул Макрон, отметив, что Франция является такой же светской страной как для мусульман, так и для христиан, иудеев, буддистов и других верующих.

16 октября возле колледжа в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который показывал на уроке карикатуры издания «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда. Убийцей оказался 18-летний уроженец Чечни Абдулла Анзоров. После произошедшего Макрон заявил, что власти республики «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций» и не запретят публиковать карикатуры.

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