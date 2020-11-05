Власти Мичигана ответили на иск штаба Трампа о приостановке подсчета голосов

Госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон ответила на иск штаба президента США Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов в штате.

«Это безосновательный иск. Это настоящий пример типа дезинформации, призванной посеять сомнения среди наших избирателей в достоверности нашего избирательного процесса», — заявила она в эфире телеканала CBS.

Бенсон добавила, что в избирательных комиссиях строго соблюдали все правила, подсчитывая каждый голос. По ее словам, подсчет велся прозрачно, вне зависимости от партии.

Она добавила, что в избирательных комиссиях тщательно подсчитывали каждый голос, следуя всем правилам.

Ранее штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие возможности следить за процессом.

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