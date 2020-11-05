Трамп заявил, что по избирательной системе США и выборам нанесен удар

Президент США Дональд Трамп заявил об ущербе, который был причинен избирательной системе страны и выборам главы государства.

«Ущерб был нанесен целостности нашей системы и самим президентским выборам», — написал американский лидер в своем Twitter.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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