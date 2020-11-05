Штаб Трампа подал иск в суд для приостановки подсчета голосов в еще одном штате

Избирательный штаб кандидата от республиканцев США Дональда Трампа в среду, 5 ноября, обратился в суд с иском для приостановки подсчета голосов в штате Джорджия, передает агентство Associated Press.

Как заявил заместитель руководителя штаба Джастина Кларка, это было сделано, чтобы «помешать работникам избирательных комиссий — демократам — скрывать процесс подсчета и обработки бюллетеней от наблюдателей — республиканцев». По его словам, кампания Трампа требует временной приостановки подсчета до того времени, «пока не будет нормального уровня прозрачности, и республиканцы не смогут убедиться в том, что подсчет голосов осуществляется открыто и по закону».

Ранее штаб Трампа направил в суды иски о приостановке подсчета голосов в штатах Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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