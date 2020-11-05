ОБСЕ назвала преждевременными заявления Трампа после выборов

В наблюдательной миссии ОБСЕ считают, что действующий президент США Дональд Трамп сделал преждевременные заявления в ночь после выборов главы государства в Соединенных Штатах Америки, передает РИА «Новости».

«Я знакома с заявлением, которое было сделаны преждевременно, я бы сказала», — заявила глава специальной комиссии ОБСЕ по оценке выборов Урсула Гачек.

Ранее в ОБСЕ выразили мнение, что Трамп во время предвыборной кампании неоднократно использовал свою служебное положения для политической выгоды.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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