Адвокат Трампа Джулиани заявил о планах подать иск по выборам на федеральном уровне

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о возможных планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сначала будет подан второй судебный иск.

«Затем мы подадим иск в рамках федерального закона. Мы хорошенько подумаем, следует ли вывести это на национальный уровень... Весьма вероятно, что мы подадим судебный иск на национальном уровне», — сказал Джулиани.

Кроме того, юрист пообещал искать «мертвые души» на выборах в штате Пенсильвания, конкретно в Филадельфии. Он отметил, что у Филадельфии существует «репутация города с мошенничеством на выборах».

«У нас был послужной список с голосующими мертвыми людьми, и мы будем смотреть, сколько мертвых проголосовало на этих (выборах)», — заявил Джулиани.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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