Трамп заявил, что победил в четырех ключевых штатах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он выигрывает в четырех ключевых штатах. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы объявили для голосов выборщиков, что победили в Пенсильвании, где не допускают законных наблюдателей. В Джорджии и Северной Каролине имеется большое лидерство Трампа. Кроме того, мы заявляем о победе в штате Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней, как об этом широко сообщалось!» --написал Трамп.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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