Байден выразил уверенность в своей победе на президентских выборах

Кандидат на пост главы США от демократов Джо Байден заявил, что уверен в своей победе на выборах президента. Его выступление транслировал телеканал CNBC.

«Я здесь не для того, чтобы заявить, что мы победили, но для того, чтобы сказать, что когда будут подсчитаны голоса, мы выиграем», — сказал Байден во время своего выступления в штате Делавэр.

Политик убежден, что он «на пути» к тому, чтобы получить голоса 270 выборщиков, которые необходимы для избрания президента.

Демократ также подчеркнул, что исход голосования решит лишь воля избирателей.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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