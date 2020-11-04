Наблюдатели ОБСЕ оценили проходящие в США выборы президента страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представители организации отметили, что день выборов в стране прошел мирно без запугивания и беспорядков, в ходе выборов была соблюдена свобода слова.

Они также указали на высокую явку избирателей, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса SARS-CoV-2 и введенные в рамках борьбы с ней ограничения.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ намерены изучить ситуацию с подачей исков по прошедшему голосованию в США, они добавили, что вынесут заключение по данному вопросу позже.

Представители организации подчеркнули, что их миссия в США пока не окончена, поскольку подсчет голосов с ряде штатов продолжается.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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