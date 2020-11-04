Кернес снова победил на выборах мэра Харькова

Действующий глава Харькова Геннадий Кернес в третий раз станет выбранным мэром Харькова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городскую территориальную избирательную комиссию.

«Только что завершилось заседание городской территориальной избирательной комиссии. На нем обнародовали результаты выборов мэра города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кернес набрал 60,34% голосов. Он занимает пост мэра Харькова с 2010 года.

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