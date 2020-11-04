Зеленский уволил первого замглавы своего офиса

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы офиса президента Украины, сообщается на официальном сайте Зеленского.

Другим указом Трофимов назначен внештатным советником главы государства.

В офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.

До назначения в администрацию Зеленского Трофимов работал исполнительным продюсером студии «Квартал 95».

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