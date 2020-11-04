Впервые в истории США трансгендер займет место в Сенате
Анна Светлова
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Впервые в истории США трансгендер займет место в Сенате, кандидат от Демократической партии Сара Макбрайд представляет штат Делавэр. Об этом сообщает газета New York Times.
Отмечается, что 30-летняя Макбрайд опередила республиканца Стива Вашингтона.
Известно, что она стажировалась в Белом доме в годы правления президента Барака Обамы (2009-2017 годы), затем работала пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign.
В 2016 году Макбрайд стала первым трансгендером, выступившим на национальном съезде крупной партии, в данном случае — Демократической.
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