В Пенсильвании еще не подсчитали более миллиона бюллетеней избирателей

Губернатор штата Пенсильвания Том Вулф заявил, что более миллиона отправленных по почте бюллетеней в штате еще не подсчитали.

«Нам все еще нужно подсчитать более одного миллиона поданных по почте бюллетеней в Пенсильвании. Я пообещал пенсильванцам, что мы сможем посчитать каждый голос, и именно это мы собираемся сделать», — написал он в Twitter.

Также Вулф пообещал, что в Пенсильвании состоятся честные выборы, отметив, что округа штата без перерыва работают над точной и быстрой обработкой голосов.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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