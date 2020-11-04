Саакашвили переболел коронавирусом
Катерина Медведева
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире TV Pirveli.
По словам политика, он перенес вирус в легкой форме несколько недель назад.
Саакашвили отметил, что коронавирус протекал у него бессимптомно, а узнал он о перенесенной болезни после анализа на антитела.
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