Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире TV Pirveli.

По словам политика, он перенес вирус в легкой форме несколько недель назад.

Саакашвили отметил, что коронавирус протекал у него бессимптомно, а узнал он о перенесенной болезни после анализа на антитела.

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