Трамп: мы победили на этих выборах

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе первого обращения после завершения голосования заявил, что готов к победе на выборах президента США.

Трамп начал выступление с того, что назвал предварительные результаты выборов феноменальными.

«Мы готовы сорвать победу. Мы все выигрываем... Мы победили в штатах, в которых не ожидали», — сказал Трамп.

Он также отметил победу в штатах Огайо и Техас и потенциальную победу в Пенсильвании.

«Откровенно говоря, мы победили на этих выборах», — заявил Трамп.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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