Трамп заявил об уверенности в победе и раскритиковал «фейковые опросы»

Действующий президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в своей победе на предстоящих выборах и призвал американцев не верить «фейковым опросам».

В ходе предвыборного митинга в Северной Каролине президент отметил, что ему было бы проще одержать победу, если бы американские средства массовой информации были объективны при освещении его деятельности на посту главы государства.

При этом Трамп подчеркнул, что победит «в любом случае».

Глава государства также назвал фейковыми опросы, которые свидетельствуют о большей популярности кандидата от демократов Джо Байдена среди избирателей. По словам Трампа, опросы специально сильно занижают его показатели, чтобы его сторонники не пошли голосовать за «отстающего» кандидата.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократическую партию страны будет представлять бывший вице-президент США Джо Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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