Twitter запретил Трампу и Байдену заявлять о победе до официальных результатов

Соцсеть Twitter запретила всем пользователям, в том числе кандидатам в президенты США, писать о победе до официального объявления итогов выборов, передает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление компании.

В компании уточнили, что официальным будет считаться «объявление избирательной комиссии штата» либо «прогноз от по меньшей мере двух заслуживающих доверия национальных СМИ, которые делают независимые прогнозы итогов».

Как отмечается, на прочие «преждевременные заявления» в Twitter о присвоении победы на выборах будет сделана соответствующая пометка. Читателей таких заявлений будут перенаправлять к сайту с официальной информацией, указали в компании.

Ранее издание Axios сообщало, что Трамп заявил в разговоре с доверенными лицами, что может объявить о своей победе в ходе президентских выборов вечером в день голосования. Утверждалось, что глава Белого дома проводил консультации по данному вопросу в течение нескольких недель и якобы при благоприятном раскладе намеревался подняться на трибуну и объявить о своей победе. Позже американский лидер опроверг эту информацию.