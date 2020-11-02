Врио мэра Уфы назначен Радмил Муслимов

Временно исполняющим обязанности мэра Уфы назначен заместитель главы администрации Радмил Муслимов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы горсовета.

Мэр Уфы Ульфат Муставин умер 29 октября из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Решение об избрании Муслимова приняли депутаты в городском Совете в рамках внеочередного 68-го заседания 2 ноября.

Отмечается, что в связи с пандемией заседание совета прошло в дистанционном формате. Известно, что Муслимов будет исполнять обязанности мэра до проведения необходимых конкурсных процедур.

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