Врио мэра Уфы назначен Радмил Муслимов
Временно исполняющим обязанности мэра Уфы назначен заместитель главы администрации Радмил Муслимов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы горсовета.
Мэр Уфы Ульфат Муставин умер 29 октября из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Решение об избрании Муслимова приняли депутаты в городском Совете в рамках внеочередного 68-го заседания 2 ноября.
Отмечается, что в связи с пандемией заседание совета прошло в дистанционном формате. Известно, что Муслимов будет исполнять обязанности мэра до проведения необходимых конкурсных процедур.
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