Глава МВД Франции в ближайшие дни посетит Россию

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в ближайшее время посетит с рабочим визитом Россию. Об этом сообщил телеканал BFM.

«Несколько дней назад состоялась моя встреча с послом России во Франции [Алексеем Мешковым], и в ближайшие дни я прибуду в РФ с визитом», — уточнил министр.

Причину своего визита французский чиновник не назвал.

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