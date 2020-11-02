Глава МВД Франции в ближайшие дни посетит Россию
Анна Светлова
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в ближайшее время посетит с рабочим визитом Россию. Об этом сообщил телеканал BFM.
«Несколько дней назад состоялась моя встреча с послом России во Франции [Алексеем Мешковым], и в ближайшие дни я прибуду в РФ с визитом», — уточнил министр.
Причину своего визита французский чиновник не назвал.
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