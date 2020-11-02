Пушков рассказал об упущенном Украиной шансе на повышение уровня жизни
Елизавета Мележенкова
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Сенатор Алексей Пушков заявил, что уровень жизни на Украине мог бы стать лучше, если бы государство развивала торгово-экономические связи и с Россией, и с Европой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По его словам, в 2011-2013 году политика Украины была именно такой, поэтому и темпы роста экономики были высокими. Так, в этот период ВВП страны приблизился к $200 млрд.
«Но был раскручен майдан и Украина свой шанс провалила», — заключил Пушков.
Таким образом сенатор отреагировал на слова главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о том, что при следующем поколении украинцев сделать из Украины Францию не выйдет.
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