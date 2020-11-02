Санду обгоняет Додона на выборах президента Молдавии после проверки 99% протоколов
ЦИК Молдавии опубликовал данные по итогам проверки 99% протоколов в ходе голосования на выборах президента страны. Об этом сообщает Sputnik Молдавия.
Там уточнили, что за бывшего премьер-министра страны Майю Санду свои голоса отдали 35,42% избирателей, в то время как за действующего президента страны Игоря Додона проголосовали 33,16% человек.
В ЦИК уточнили, что оба кандидата проходят во второй тур выборов главы государства, назначенный на 15 октября. Повторное голосование будет проведено, поскольку ни один из кандидатов не получил свыше 50% поддержки электората.
1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы. Явка превысила необходимы порог в 33,33%, выборы признаны состоявшимися.
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