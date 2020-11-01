Пашинян ответил на заявления об ослаблении связей с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «абсурдными обвинениями» заявления об ослаблении армяно-российских связей на фоне ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, текст опубликован на сайте правительства Армении.

«Россия как была стратегическим союзником Армении, так и продолжает оставаться стратегическим союзником Армении <...> Власти России и президент Путин неоднократно заявляли, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства перед Республикой Армения по обеспечению ее безопасности», – подчеркнул Пашинян.

При этом он отметил, что в вопросе карабахского конфликта Россия является страной-посредником и как посредник «обязана поддерживать определенный нейтралитет».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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