Вице-премьер кабмина Башкирии заразилась коронавирусом

Вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова заразилась коронавирусом после того, как обняла заболевшего COVID-19. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Я помню, как я заразилась — я именно расслабилась: рукопожатие, объятия, все было трогательно», — написала Иванова.

Она отметила, что лечится от болезни уже 15 дней и предостерегла граждан от пренебрежения санитарными мерами.

Ранее от коронавируса скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин, у него зафиксировали сильное поражение легких.

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