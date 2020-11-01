Вице-премьер кабмина Башкирии заразилась коронавирусом
Павел Посадский
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Вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова заразилась коронавирусом после того, как обняла заболевшего COVID-19. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
«Я помню, как я заразилась — я именно расслабилась: рукопожатие, объятия, все было трогательно», — написала Иванова.
Она отметила, что лечится от болезни уже 15 дней и предостерегла граждан от пренебрежения санитарными мерами.
Ранее от коронавируса скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин, у него зафиксировали сильное поражение легких.
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