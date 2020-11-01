Папа Римский вновь призвал остановить кровопролитие в Карабахе

Папа Римский Франциск в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра назвал трагедией происходящее в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

Глава Римско-католической церкви отметил, что в Карабахе все большему разрушению подвергаются дома, инфраструктуры, объекты культа. Все в большей степени военные действия затрагивают гражданское население.

«Это — трагедия», — заключил папа Римский.

Он призвал противоборствующие стороны отказаться от военных методов, ведущих к тому, что «проливается кровь невинных».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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