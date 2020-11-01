Генсек ООН призвал Азербайджан и Армению активизировать усилия для решения конфликта

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Баку и Ереван активизировать усилия для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь призывает стороны добросовестно и в срочном порядке принять конкретные шаги, которые они договорились сделать при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и активизировать свои усилия для достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта», — приводит агентство слова Дюжаррика.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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