Байден сообщил о страхе Трампа перед Путиным

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден рассказал, с чем связано нежелание действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа обсуждать тему «сговора» России и движения «Талибан» (организация запрещена в России)* (организация запрещена в России). По мнению политика, американский лидер испытывает страх перед президентом России Владимиром Путиным, передает CNN.

Байден во время митинга в штате Мичиган 31 октября снова вспомнил фейк о якобы случившемся сговоре Москвы с талибами против американских военных в Афганистане. Как известно, ранее слухи об этом опровергла российская сторона, разведка США, а также представители «Талибана».

Демократ считает, что нежелание Трампа обсуждать данную тему делает его «марионеткой властей России».

«За головы американских солдат, служащих в Афганистане, назначают награду, а Трамп слишком напуган, чтобы перечить ему [Владимиру Путину]. Он разговаривал с ним шесть раз и ни разу не упомянул это», — сказал Байден.

Он также обвинил нынешнего главу Белого дома в снижении авторитета США на мировой арене и нагнетании напряженности в отношениях с союзниками Вашингтона по НАТО, а также Евросоюзу.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию. При этом движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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