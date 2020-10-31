Итоговая явка на выборах в Грузии составила 56,11%

Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила, что итоговая явка на парламентских выборах составила 56,11%. Об этом пишет РИА «Новости».

«Участие в выборах приняли 1 миллион 970 тысяч 540 человек, что составляет 56,11% от общего числа избирателей», — приводятся слова спикера ЦИК Анны Микеладзе.

В Грузии 31 октября проходят парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.

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