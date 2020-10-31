Пресс-секретарь Эрдогана заразился коронавирусом
Полина Рутковская
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Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заразился коронавирусом нового типа.
«Я нахожусь на последнем этапе лечения от коронавируса с легкими симптомами», – написал Калын на своей странице в Twitter.
Пресс-секретарь турецкого лидера отметил, что чувствует себя хорошо.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.
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