Пресс-секретарь Эрдогана заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заразился коронавирусом нового типа.

«Я нахожусь на последнем этапе лечения от коронавируса с легкими симптомами», – написал Калын на своей странице в Twitter.

Пресс-секретарь турецкого лидера отметил, что чувствует себя хорошо.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

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