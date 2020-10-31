Алиев заявил, что Баку не хочет привлечения третьей страны в карабахский конфликт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не хочет привлечения третьей страны в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, азербайджанская сторона не видит возможности для привлечения какого-либо государства.

«Потому что окружающие нас страны – наши партнеры и друзья. Мы знаем, что армянская сторона пытается привлечь их к этим боям, однако, уверен, что это не произойдет», — сказал азербайджанский лидер.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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