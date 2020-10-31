На консультациях, о которых Пашинян просил Путина, будет обсуждаться военная помощь
На консультациях, которые ранее премьер Армении Никол Пашинян попросил провести российского президента Владимира Путина, будут обсуждаться объемы возможной военной помощи. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на посла Армении в Москве Вардана Тоганяна.
«Возможность такая есть», — заявил посол, отвечая на вопрос, идет ли речь о возможном запросе Ереваном военной помощи у РФ.
Ранее Пашинян обратился к Путину с просьбой «начать безотлагательные консультации по определению вида и размера содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения «О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии» от 29 августа 1997 года».
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу регулярно подвергаются населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.
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