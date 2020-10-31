Латушко не исключил появления белорусского правительства за рубежом

Экс-министр культуры Белоруссии и член КС оппозиции Павел Латушко заявил, что не исключает возможности появления за пределами республики альтернативного правительства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Кто знает, может, в перспективе будет принято решение о создании правительства за пределами нашей страны, которое будет и издавать соответствующие документы для граждан Беларуси за границей?», — написал политик.

Он также выразил надежду, что этого все же не случится, а действующий лидер республики Александр Лукашенко передаст власть раньше.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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