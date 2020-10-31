Курц призвал к борьбе с «политическим исламом» после нападения на церковь в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц после нападения на церковь в Вене заявил, что власти страны займутся борьбой с «политическим исламом», чтобы обезопасить право христиан исповедовать свою веру, сообщает ТАСС.

«Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы решительно продолжим борьбу против политического ислама и не проявим здесь ложной терпимости», — сказал канцлер.

Он также поблагодарил поблагодарил полицейских, которые оперативно прибыли на место нападения и занялись расследованием происшествия.

Ранее сообщалось, что около 50 радикалов турецкого происхождения совершили нападение на церковь Святого Антония Падуанского в Вене. Они пинали церковную утварь и осквернили алтарь и исповедальню, выкрикивая религиозные лозунги. К моменту прибытия полиции нападавшие успели скрыться.

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