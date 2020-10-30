Президент Таджикистана отправил в отставку правительство
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распустил правительство страны. Соответствующий указ появился на официальном сайте политика.
Документ датирован 30 октября. В нем говорится, что кабмин отправляется в отставку, однако члены правительства должны исполнять свои обязанности до образования нового состава.
«Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом», — говорится в тексте указа.
В пятницу состоялась инаугурация 68-летнего Эмомали Рахмона, которого 11 октября избрали президентом Таджикистана в пятый раз. Рахмон занимает должность с 1994 года. На выборах он одержал победу над четырьмя другими кандидатами, получив 90,92% голосов избирателей при явке в 85,39%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Выборы президента Таджикистана признали состоявшимися
— Действующий глава Таджикистана в пятый раз победил на президентских выборах