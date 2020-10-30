ЕК пригрозила Венгрии из-за переговоров о закупке вакцины из России

Еврокомиссия будет вынуждена «принять меры», если Венгрия закупит российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер, передает ТАСС.

По его словам, на территории Евросоюза может использоваться только та иностранная вакцина, которая прошла сертификацию на рынке ЕС и соответствует всем требованиям.

«Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, ЕК будет вынуждена принять меры», — подчеркнул Мамер.

Ранее стало известно, что Венгрия ведет переговоры с Россией и Китаем о поставках их вакцин от коронавируса.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».