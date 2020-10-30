В отношении главы КСУ возбудили дело о госизмене

В отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого возбудили два уголовных дела. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госбюро расследований.

Так, уголовные дела возбуждены по статьям о «госизмене» и «незаконном отчуждении земель в Крыму».

В пресс-службе и.о. директора Госбюро Алексея Сухачева отметили, что следователями инициировано досудебное расследование.

Согласно предварительным данным, Тупицкий «самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения ее к категории подпадающих под юрисдикцию РФ» совместно с группой лиц июле 2018 года.

27 октября Конституционный суд Украины признал ряд норм закона «О предотвращении коррупции» несоответствующими основному закону страны. После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.

Ранее Тупицкий был вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), однако не явился на него.

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