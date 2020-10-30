Литовский вуз примет отчисленных в Белоруссии студентов

Европейский гуманитарный университет Литвы (ЕГУ) примет студентов Белоруссии, отчисленных за участие в протестах, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя отдела коммуникации и развития ЕГУ Максимаса Милта.

«Благодаря финансовой поддержке литовского правительства мы готовы принять на обучение студентов, которые столкнулись с политическими репрессиями в Белоруссии», — сказал Милта.

По его словам, вуз предоставит 19 бесплатных мест гражданам Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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