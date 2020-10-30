Губернатор Сахалина сделал прививку от COVID-19

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Действительно, я поучаствовал в испытаниях препарата «Спутник V» — отечественной вакцины от коронавируса. Мне предложили сделать прививку в июле, и я согласился», — уточнил он.

Глава региона поделился, что спустя месяц по результатам тестов врачи отметили, что испытания прошли успешно, сформировался иммунитет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев также привился от коронавируса.

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