Байден пообещал бороться c экстремизмом после теракта в Ницце
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ответ на теракт во французской Ницце пообещал бороться c экстремизмом. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Администрация Байдена-Харрис (Камала Харрис, кандидат в вице-президенты — прим. ред.) будет работать с нашими союзниками и партнерами над предотвращением экстремистского насилия во всех его формах», — написал Байден.
29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.
Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.
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