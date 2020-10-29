Президент Болгарии ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Президент Болгарии Румен Радев отправился на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как рассказали в пресс-службе, у главного секретаря болгарского лидера Димитра Стоянова в четверг, 29 октября, был выявлен положительный тест на COVID-19. При этом последний раз он контактировал с сотрудниками администрации 23 октября.

«Президент и сотрудники, с которыми он (Стоянов) общался, переходят на самоизоляцию и дистанционный режим работы по предписанию санитарных властей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, были приняты все меры для нормального функционирования администрации болгарского президента.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что он заразился коронавирусом.

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