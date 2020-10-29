Лукашенко заявил, что результаты выборов в Польше сфальсифицированы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги президентских выборов в Польше были сфальсифицированы, передает БелТА.

»(Президент Польши Анджей) Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал», — подчеркнул белорусский лидер.

По его мнению, в Польше давно «зрела революция» из-за экономических проблем и значительного разрыва между богатыми и бедными.

«Это все в кучу собралось, а дальше — спусковой крючок: для крестьян — пушнина, для женщин — аборты. Это был уже повод», -— объяснил Лукашенко происходящие в Польше протесты.

Он добавил, что польские власти хотели устроить мятеж в Белоруссии, «а получили сами».

Протесты в Польше начались после того, как Конституционный суд принял решение, что прерывание беременности по причине патологии плода не соответствует положениям конституции страны.

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