Французские власти утвердили план по противодействию терроризму в стране

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в стране вводится план по противодействию терроризму Vigipirate после теракта возле церкви в Ницце, сообщает РИА «Новости».

«Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на всей территории страны», — объявил премьер.

Он добавил, что в связи с произошедшим президент Эммануэль Макрон созовет в пятницу заседание национального совета безопасности, который выработает меры по противодействию терроризму.

План Vigipirate предполагает увеличение числа полицейских и военных патрулей на улицах, вокзалах и в общественных местах, а также иное усиление мер безопасности.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен правоохранителями.

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