Лукашенко предложил усилить народные дружины и раздать им оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым усилить работу народных дружин, передает БелТА.

Он привел в пример ситуацию в Киргизии, где «силовики разбежались» и с ситуацией справились народные дружины.

Глава государства предложил привлекать в мобильные отряды бывших военнослужащих и даже раздать им оружие.

«Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин… еще больше, чем мужиков... Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь», — заявил Лукашенко.

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