Лукашенко предложил усилить народные дружины и раздать им оружие
Ольга Якушева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым усилить работу народных дружин, передает БелТА.
Он привел в пример ситуацию в Киргизии, где «силовики разбежались» и с ситуацией справились народные дружины.
Глава государства предложил привлекать в мобильные отряды бывших военнослужащих и даже раздать им оружие.
«Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин… еще больше, чем мужиков... Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь», — заявил Лукашенко.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Задержания в Минске: протестующих встретили светошумовыми гранатами
— Милиция Минска готова применить оружие на протестах в крайних случаях