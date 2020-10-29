Стало известно, кто стал новым главой МВД Белоруссии

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии возглавил генерал-майор Иван Кубраков, передает РИА «Новости».

До этого Кубраков занимал пост начальника минской милиции. В одном из октябрьских эфиров телеканала ОНТ он заявил, что вся минская милиция против насилия. Тогда Кубраков заявил, что когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать закон, «тогда не будет ни применения физической силы, ни оснований для применения спецсредств».

На посту главы МВД он сменил Юрия Караева, который теперь будет помощником президента в Гродненской области.

Накануне, 28 октября, Караев заявил, что белорусские силовики будут применять боевое оружие на протестах против тех, кто совершает диверсию или террористический акт. Он добавил, что в его словах «нет ничего страшного».

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