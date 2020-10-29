Встречу глав МИД Армении и Азербайджана перенесли на 30 октября

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна перенесена на 30 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Встреча, которая должна была состояться в четверг, перенесена на пятницу», — рассказал собеседник агентства.

Причина переноса не называется.

Главы МИД двух стран должны встретиться в Женеве совместно с Минской группой ОБСЕ.

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