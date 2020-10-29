Встречу глав МИД Армении и Азербайджана перенесли на 30 октября
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна перенесена на 30 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.
«Встреча, которая должна была состояться в четверг, перенесена на пятницу», — рассказал собеседник агентства.
Причина переноса не называется.
Главы МИД двух стран должны встретиться в Женеве совместно с Минской группой ОБСЕ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин обсудил с Эрдоганом конфликт в Нагорном Карабахе
— Советник Пашиняна заявил о ключевой роли России в перемирии в Карабахе