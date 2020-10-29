Лукашенко заявил, что полномочия его помощников в регионах будут расширены

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что полномочия его помощников в регионах страны будут значительно расширены, передает БелТА.

«Полномочия их будут значительно шире», — заявил Лукашенко. Он поручил председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу по работе помощников президента в регионах страны.

Ранее глава государства назначил госсекретаря Совета безопасноси Валерия Вакульчика своим помощником — инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева — по Гродненской области, а замглавы МВД и начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова — в Минске.

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