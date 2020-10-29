Советники Байдена рассказали о его планах на пошлины для Китая
Кандидат в президенты США Джо Байден в случае победы на выборах посоветуется с союзниками Вашингтона перед тем, как принимать решение о будущем пошлин на китайские товары. Об этом рассказали его советники Джеффри Прескотт и Брайан Маккеон, передает Reuters.
По их словам, Байден будет стремиться к тому, чтобы «не повторять ошибки» действующего президента страны Дональда Трампа.
Как отмечает издание, американский лидер ввел тарифы на европейские и канадские товары, настроив против США важнейших партнеров.
Прескотт считает ошибкой решение администрации Трампа «действовать в одиночку». Это открыло Китаю «лазейку».
Советники Байдена подчеркнули, что политик не планирует отказываться от пошлин, пока не поймет, что «унаследует» на посту президента.
В любом случае консультации с союзниками «станут центральной частью» в этом вопросе, отметили Прескотт и Маккеон.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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