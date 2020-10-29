WSJ сообщил, что «русское досье Трампа» помогала составить россиянка
«Русское досье» американского президента Дональда Трампа помогала составить уроженка Перми Ольга Галкина. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
По ее данным, в 2016 году россиянка работала на Кипре в компании XBT Holding российского бизнесмена Алексея Губарева.
К ней обратился бывший одноклассник Игорь Данченко.
Он, по версии газеты, был нанят экс-сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом, который попытался отыскать доказательства связи Трампа с Россией и составлял досье.
Данченко попросил Галкину найти такие связи. Она предоставила ему заведомо ложную информацию о том, что компания Губарева причастна к хакерской атаке на сервер демократов в 2016 году.
Кроме того, россиянка сообщила, что один из помощников Трампа встречался в Праге с российскими официальными лицами.
Позднее все эти утверждения были признаны ложными.
Ранее автора «русского досье Трампа» призвали экстрадировать в США
«Русское досье Трампа» было подготовлено экс-агентом британских спецслужб Кристофером Стилом. О его досье стало известно в 2016 году, в документе была собрана информация о предполагаемых связях Трампа с Россией.